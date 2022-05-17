الشلف: إخماد حريق مهول إندلع بقاعدة الحياة لشركة كوسيدار

تدخلت اليوم السبت، مصالحي الغابات والحماية المدنية في حدود الساعة 17 و15 دقيقة. لأجل إخماد حريق مهول إندلع على مستوى غابة تاسة ببلدية الزبوجة.

حيث تمكنت الوحدات المتدخلة من السيطرة على ألسنة النيران في ظرف قياسي. ومنع إمتدادها إلى مساحات أخرى، في وقت تم فيه تسجيل إحتراق 1 آر من الأحراش.

تدخلت اليوم، مصالح الحماية المدنية لأجل إخماد حريق مهول إندلع داخل جناح إداري تابع لمستودع. خاص ببيع الخزف على المحور الوطني رقم 19 بضواحي مدينة الشطية.

حيث تمكنت الوحدة المتدخلة من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع إنتشارها في باقي أجنحة المقر. فيما تدخلت مصالح الدرك الوطني لفتح تحقيق معمق للوقوف على أسباب هذا الحادث.

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تم نشوب حريق بمقر وزارة الصحة في حدود الساعة 19 سا و35 دقيقة من يوم الثلاثاء. على مستوى شاليهين خشبيين تابعين للمديرية الفرعية للوسائل العامة والمديرية الفرعية للتجهيزات الطبية.

حيث أنه و في دورية اعتيادية لأعوان الوقاية و الأمن التابعين لمصالح الوزارة تم التفطن لنشوبه والمباشرة في محاولة التحكم فيه.

كما تم إبلاغ المصالح المختصة للشرطة في حينها وطلب التدخل الفوري لمصالح الحماية المدنية.

وأعلمت الوزارة أنه عدا تلف بعض المكاتب المذكورة سالفا، فإن الحريق لم يمس المباني الأخرى والوثائق الهامة التي هي محفوظة.

تم التحكم في الحريق بفضل التدخل السريع لأعوان الحماية المدينة.

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