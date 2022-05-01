الشلف: إخماد حريق مهول إندلع بمستودع لبيع الخزف في الشطية
تدخلت اليوم، مصالح الحماية المدنية لأجل إخماد حريق مهول إندلع داخل جناح إداري تابع لمستودع. خاص ببيع الخزف على المحور الوطني رقم 19 بضواحي مدينة الشطية.
حيث تمكنت الوحدة المتدخلة من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع إنتشارها في باقي أجنحة المقر. فيما تدخلت مصالح الدرك الوطني لفتح تحقيق معمق للوقوف على أسباب هذا الحادث.
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تم نشوب حريق بمقر وزارة الصحة في حدود الساعة 19 سا و35 دقيقة من يوم الثلاثاء. على مستوى شاليهين خشبيين تابعين للمديرية الفرعية للوسائل العامة والمديرية الفرعية للتجهيزات الطبية.
حيث أنه و في دورية اعتيادية لأعوان الوقاية و الأمن التابعين لمصالح الوزارة تم التفطن لنشوبه والمباشرة في محاولة التحكم فيه.
كما تم إبلاغ المصالح المختصة للشرطة في حينها وطلب التدخل الفوري لمصالح الحماية المدنية.
وأعلمت الوزارة أنه عدا تلف بعض المكاتب المذكورة سالفا، فإن الحريق لم يمس المباني الأخرى والوثائق الهامة التي هي محفوظة.
تم التحكم في الحريق بفضل التدخل السريع لأعوان الحماية المدينة.
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وزارة الصحة تحيي اليوم العالمي لمكافحة الملاريا
أشرف الامين العام لوزارة الصحة سايحي عبد الحق ، اليوم الاثنين ، بمقر الوزارة، على افتتاح أشغال اليوم الاعلامي التحسيسي حول مكافحة الملاريا تزامنا و الاحتفال باليوم العالمي، الذي خصص له شعار عالمي “الابتكار لتقليص عبء الملاريا وانقاذ الحياة ” وشعار وطني “الجزائر موثقة خالية من الملاريا، فلنحافظ على هذا الإنجاز” بحضور ممثل المنظمة العالمية للصحة، نوهو امادو.
و بالمناسبة، كشف الامين العام خلال كلمته على ان مكافحة الملاريا ستظل من أولويات السياسة الصحية الوطنية التي تهدف إلى الحفاظ على خلو الجزائر من الملاريا عن طريق السهر على تنفيذ استراتيجية يقظة و فعالة تسمح بالتكفل بأي حالة من حالات الملاريا المستوردة بشكل فوري بالإضافة إلى تنفيذ تدخلات نوعية للوقاية منها وكذا تعزيز قدرات نظام تقييم و تسيير مخاطر عودة انتشارها.
واثنى الامين العام على المجهودات المبذولة من طرف جميع الفاعلين المعنيين بمكافحة الملاريا الذين بفضلهم تمكنت الجزائر من الحد من انتشاره.
كما تشكر الأمين العام ، ممثل منظمة الصحة العالمية على الدعم المستمر و المساهمة الثمينة في احتياز الجزائر على شهادة القضاء على الملاريا.
طالع أيضا: وزارة الصحة تطمئن الصيادلة غير المعتمدين
طمأنت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، كافة الصيادلة غير المعتمدين، أنه سيتم التكفل بانشغالاتهم. حيث تتعلق الأخيرة أساسا بملف تنصيب الصيدليات الخاصة.
كما قدمت المديرة العامة للصيدلية والتجهيزات الصحية بالوزارة، وهيبة حجوج التطمينات، مؤكدة على التكفل بهم في إطار التنظيم المعمول به.
واستقبلت حجوج أمس الاثنين، ممثلين عن الصيادلة غير المعتمدين، عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمام مقر وزارة الصحة. كما استمعت المديرة العامة لجملة الانشغالات المطروحة من قبل الصيادلة غير المعتمدين.