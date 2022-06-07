الشلف: إخماد 7 حرائق إندلعت في حشائش يابسة وحقول زراعية

سجلت اليوم، مصالح الحماية المدنية، 7 تدخلات لأجل إخماد حرائق إندلعت في حشائش يابسة، فضلا عن حقول زراعية عبر بلديات الشلف، عين أمران وأولاد عباس.

وحسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية، فإن الوحدات المتدخلة قد تمكنت من إخماد 3 حرائق إستهدفت حقولا زراعية في كل من منطقة الحمايد ببلدية أولاد عباس أين تم تسجيل إختلاف 3 هكتارات وإنقاذ 15 هكتارا من القمح الصلب.

فضلا عن تسجيل إخماد حريق آخر إستهدف حقلا فلاحيا بالقرب من النفقة الجديد في حي البرادعي ببلدية الشلف، إلى جانب إخماد حريق ثالث إندلع بمحصول زراعي بدوار العرايبية ببلدية عين أمران.

فيما سجلت ذات المصالح إخماد 4 حرائق إندلعت في حشائش يابسة بضواحي حبي البرادعي والمشرفة ببلدية الشلف والتي تم إخمادها ومنع إمتدادها إلى المساحات المجاورة لها.