الشلف: إدارة مصنع الإسمنت تبدي قلقها من إتساع دائرة البناء الفوضوي في محيط المحجرة

رد اليوم كلوش الجيلالي مدير الموارد البشرية لمصنع إسمنت الشلف ، على إنشغال أهالي بن جلول الواقع بضواحي بولفراد بواد أسلي ، بالقول على أصحاب المسلكن الفوضوية إحترام محيط محجرة مصنع إسمنت الشلف قبل الحديث عن أية مخاطر قد تلحق بهم في الوقت الراهن.

مشيرا في تصريح خص به النهار إلى أن المحجرة تم تحديد أرضيتها وفق دراسة ميدانية دقيقة في وقت لم يكن للحي المذكور كل هذا الإمتداد والزحف الفوضوي.

كما تحدث ممثل مصنع إسمنت الشلف عن وجود أحكام قضائية تخص قرارات هدم لسكنات تم تشييدها بطريقة مخالفة للقانون من عدد من العائلات داخل محيط المحجرة.

إلا أن تحفظ إدارة المصنع والسلطات المحلية في تنفيذ تلك القرارات لا يعني السماح بإستمرار عملية الزحف أو المطالبة بتوقيف نشاط المحجرة التي تزود المصنع بالمادة الأولية ، هذا كما إعتبر ذات المتحدث بعض المخاطر التي عددها هؤلاء السكان بالإحتمالية لا أكثر.