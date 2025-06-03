الشلف.. إدانة شخص بثلاث سنوات حبسا نافذا بتهمة تسريب أجوبة  “البيام “

أصدرت محكمة الشلف، في إطار إجراءات المثول الفوري، حكماً يقضي بإدانة شخص يبلغ من العمر 41 سنة، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، بعد متابعته بجنحة تسريب أجوبة امتحانات شهادة التعليم المتوسط “البيام” باستعمال وسائل التواصل عن بعد.

وجاء في بيان صادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة الشلف، أن المعني تورط في تسريب أجوبة الامتحانات النهائية الخاصة بشهادة التعليم المتوسط. مستعملا تقنيات التواصل الحديثة. وهو ما يعد مساسا بنزاهة وشفافية المسار التربوي.

وقد تم توقيف المعني وتحويله أمام الجهات القضائية المختصة، حيث صدر في حقه حكم يقضي بمصادرة المحجوزات الإلكترونية التي استعملت في عملية التسريب. بالإضافة إلى الأمر بإيداعه الحبس مباشرة من الجلسة.

وأكدت نيابة الجمهورية، في بيانها حرصها على التصدي بكل صرامة لمثل هذه الأفعال التي تضر بمصداقية الامتحانات و المسابقات الوطنية.