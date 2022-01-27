الشلف: إدانة 3 تجار بأحكام تصل إلى سنتين حبس نافذة بتهمة تخزين الزيت

سلطت اليوم، محكمة بوقادير لدى مجلس قضاء الشلف، عقوبة عامين حبس نافذة في حق تاجر يدعى ب.م، فيما أدانت تاجرين آخرين بعقوبة 6 أشهر موقوفة التنفيذ بعد توقيفهم من قبل مصالح الضبطية القضائية بتهم تتعلق أساسا بتخزين مادة الزيت لأجل المضاربة ورفع الأسعار.

تفاصيل قضية الحال تعود، حسب مصادر النهار أونلاين، إلى يوم أمس لما تدخلت مصالح الأمن في عملية تفتيش ومراقبة مست 3 محلات تجارية بأولاد بن عبد القادر مركز، أين تم ضبط ما يقارب 200 لتر من مادة الزيت مخزنة في مستودعات خلفية دون عرضها للتسويق، ليتم إنجاز ملفات قضائية ضد التجار الموقوفين في هذه العملية.

قبل إحالتهم صباح اليوم أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بمولثهم الفوري، وبعد جلسة المحاكمة تمت إدانة المدعو ب.م بعامين حبس نافذة مع تشميع المحل . في وقت تم إدانة كل من المدعو م.م إلى جانب المدعو م.م بعقوبة 6 أشهر موقوفة التنفيذ مع تشميع محليهما.

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