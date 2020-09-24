الشلف.. إدانة 6 أشخاص بأحكام تراوحت بين 3 و 10 سنوات بتهمة إختطاف فتاة

أفادت اليوم الخميس مصادر مطلعة النهار أونلاين بأن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الشلف قد نطقت أول أمس بعقوبة 10 سنوات حبس نافذة في حق شخصين.

فيما أدانت 4 أخرين بعقوبة 3 سنوات حبس نافذة بتهمة إختطاف و إحتجاز فتاة وإغتصابها.

تفاصيل قضية الحال تعود إلى الفترة الأخيرة لما أقدم المتهمين الستة بإختطاف فتاة وإحتجازها وإغتصابها بالقوة قبل قيام الضحية بتقديم شكوى أمام الضبطية القضائية التي تدخلت لإيقاف المتهمين وإحالتهم على العدالة قبل مثواهم أمام هيئة المحكمة التي أدانتهم بأحكام تراوحت بين 3 سنوات و 10 سنوات.