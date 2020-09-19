الشلف.. إدانة 6 مروجين بينهم 3 أشقاء بأحكام تتراوح بين 7 و15 سنة حبس نافذة

أفادت اليوم مصادر مطلعة النهار أونلاين بأن محكمة الشلف قد نطقت بحر الأسبوع الأسبوع المنصرم بعقوبة 15 سنة حبس نافذة في حق 3 مروجين للمخدرات بينهم شقيقان ينحدران من بلدية أم الدروع.

فيما تمت إدانة 3 مروجين آخرين بيما فيهم الشقيق الثالث ينتمون لنفس الشبكة بعقوبة 7 سنوات حبس نافذة بتهم تتعلق بحيازة ونقل المخدرات.

تفاصيل قضية الحال حسب مصادر النهار أونلاين تعود إلى الأشهر الأخيرة بعد تمكنت مصالح الأمن في عملية نوعية من الإطاحة بعناصر شبكة مختصة في ترويج المخدرات تنشط على محور أم الدروع وعاصمة الولاية بناء على معلومات دقيقة.

أسفرت عن حجز كمية معتبرة من مادة الكيف المعالج قبل إنجاز الملفات الجزائية المروجين الستة وإحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت إلى حين إحضارهم لجلسة المحاكمة حيث تمت إدانتهم بأحكام تراوحت بين 7 سنوات و 15 سنة.