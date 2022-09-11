الشلف: إدماج 9248 من حاملي الشهادات في مختلف القطاعات

أكد، والي ولاية الشلف لخضر سداس، على هامش مراسيم تسيلم مقررات الإستفادة للمدمجين في قطاع الشباب والرياضة بمقر الولاية، بأن عدد المدمجين من حاملي الشهادات قد بلغ 9248 عونا في مختلف الرتب من أصل 12000 معني بعملية الإدماج في مختلف القطاعات.

في ذات السباق نوه ذات المسؤول بالدور الفعال التي تقوم به اللجنة الولائية برئاسة الأمينة العامة في سبيل إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإجتماعي، مشيرا إلى أن الولاية قد حققت نسبة 77.03 % في هذا المجال ما يجعل الشلف من بين الولايات الرائدة من ناحية نسبة إدماج حاملي الشهادات.