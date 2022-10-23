الشلف: إرسال حوامتين وفرق من 4 ولايات لإخماد حريق الروايشية

كشفت اليوم الأحد، مصادر محلية مطلعة، بأن المديرية العامة للحماية المدنية، قد أرسلت حوامتين من فرق الدعم الجوي. تحسبا لإتساع رقعة الحريق المندلع منذ ظهر أمس السبت بغابة الروايشية التابعة لإقليم بلدية تنس بولاية الشلف.

في ذات السياق، أكدت ذات المصادر إلى وصول فرق دعم أخرى من 4 ولايات مجاورة. ويتعلق الأمر بكل من تيبازة، مستغانم، غليزان و عين الدفلى. وهذا بغرض المساعدة على عملية الإخماد وتطويق المنطقة لمنع ألسنة النيران من الوصول إلى السكان القاطنين. على أطراف الشريط الغابي بالمنطقة التي تتميز بوعورة مسالكها.

وتجدر الإشارة، إلى أن والي الشلف عطا الله مولاتي، كان قد زار المنطقة عشية أمس لتفقد الفرق والوحدات التي تشرف على عملية الإطفاء. في وقت أشارت فيه مصالح الحماية المدنية في حصيلة أولية من إحتراق 15 هكتارا من الأحراش والصنوبر الحلبي، فيما تتواصل المجهودات السيطرة على الحريق على الرغم من صعوبة المهمة لهبوب رياح على المنطقة منذ صباح اليوم الأحد.