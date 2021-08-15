الشلف: إستئناف عملية الإنتاج بمحطة تحلية مياه البحر بماينيس

أكد اليوم، بيان لوحدة الشلف لمؤسسة الجزائرية للمياه بأنه قد تم إستئناف عملية الإنتاج بمحطة ماينيس بتنس بصفة تدريجية بداية من اليوم.

حيث من المنتظر تموين كل البلديات التي تتزود من المحطة المذكورة فور إمتلاء الخزانات، في إعتذرت فيه ذات الجهة لزبائنها عن الإنقطاع الحاصل في عملية التموين بالماء الشروب.

وكانت عملية الإنتاج قد عرفت تذبذبا بسبب خلل في التيار الكهربائي، الحالة التي تطلبت تدخل فرق الصيانة لمعالجة الوضعية التي تم التحكم فيها في ظرف قياسي.