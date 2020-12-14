الشلف: إستئناف عملية الإنتاج في محطة تحلية مياة البحر بتنس

أكدت اليوم مديرة الطاقة لولاية الشلف شهرازاد تلي بوزيد ، إستئناف عملية الإنتاج على مستوى محطة تحلية مياه البحر بماينيس مباشرة بعد إنتهاء الفرق التقنية التابعة لمؤسسة الجزائرية للمياه صباح أمس من عملية تصليح العطب الذي طال القناة الرئيسية ذات قطر 1500 مم بمنطقة الشعارير.

في ذات السياق أشارت ذات المسؤولة إلى أن توقيف نشاط المحطة جاء بعد تلقي طلب من مؤسسة الجزائرية للمياه قصد تمكين فرقها من الشروع في أشغال تلحيم الإنشقاق الذي ظهر على القناة

ما تسبب في حصول تسرب هام للمياه ، قبل إسئناف عملية الإنتاج بصفة تدريجية بداية من صباح أمس الأحد لتصل عملية التزود نسبة 100 بالمائة على الساعة العاشرة من نفس اليوم.

يحدث هذا ، في وقت أكد مصدر مسؤول على مستوى مؤسسة الجزائرية للمياه بأن فرق هذه الأخيرة قد نجحت في إصلاح العطب الذي طال خلال الساعات الأخيرة قناة الدفع بالشعارير ، وأن عملية تزويد زبائن المؤسسة قد تواصلت بصفة عادية بعد إنقطاع إضطراراي.