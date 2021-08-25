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الشلف: إستئناف عملية البحث عن الشاب المفقود بشاطئ سيدي عبد الرحمن

بقلم يحيى عزواو
الشلف: إستئناف عملية البحث عن الشاب المفقود بشاطئ سيدي عبد الرحمن
صور من عملية البحث
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إستأنفت اليوم الأربعاء، مصالح الحماية المدنية عملية البحث عن الشاب الذي فقد ظهر أمس على مستوى شاطئ سيدي عبد الرحمن في الشلف.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية، فإن فرقة الغطاسين التي تم تجهيزها عن الوحدة البحرية بواد القصب تتكون من 10 غطاسين إلى جانب مشاركة عدد من الصيادين الهواة.

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