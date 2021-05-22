الشلف: إستئناف عملية التموين بالماء الشروب في بلديتي واد أسلي وبوقادير

كشف مساء اليوم السبت بيان لوحدة الشلف للجزائرية للمياه، عن إستئناف عملية التموين بالماء الشروب في بلديتي واد أسلي وبوقادير إلى جانب منطقتي السعاعو وشعبة الأبطال ببلدية أولاد بن عبد القادر.

حيث أشار ذات البيان إلى إنتهاء الأشغال على مستوى موقع التسرب الذي طال ليلة أمس قناة الجر ذات قطر 160 مم بحي سونلعاز ببلدية واد أسلي، في وقت تم فيه صباح اليوم في عملية ملأ الخزانات وإستئناف عملية التموبن.

كما إعتذرت وحدة الشلف لمؤسسة الجزائرية للمياه لزبائنها عبر البلديات التي توقفت فيها عملية التموين، عن هذا الإنقطاع الناجم عن العطب الذي طال قناة الجر بوادي أسلي.