الشلف: إستئناف فعاليات التكوين التأهيلي لفائدة عمال الجزائرية للمياه بأولاد فارس

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الشلف: إستئناف فعاليات التكوين التأهيلي لفائدة عمال الجزائرية للمياه بأولاد فارس
بقلم يحيى عزواو

إستأنفت اليوم فعاليات التكوين التأهيلي لفائدة عمال مؤسسة الجزائرية للمياه بمركز التكوين المهني والتمهين الشهيد الجيلالي شريف بأولاد فارس.

وحسب مصادر النهار أونلاين الدورة التكوينية تندرج في إطار الإتفاقية المبرمة بين إدارتي مؤسسة الجزائرية للمياه ومركز التكوين المهني بأولاد فارس.

هذا ويشرف كل من رئيس مصلحة الصيانة بمركز التوزيع في أولاد فارس على مجال تلحيم الأنابيب.

في وقت يشرف فيه إطار تقني بالجزائرية للمياة على التأطير والتكوين في مجال كاشف التسربات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة التكوينية قد تم إستئنافها بعد توقف التكوين وغلق المركز بسبب التدابير والإجراءات الوقائية من كوفيد 19 خلال الفترة الأخيرة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=965003

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