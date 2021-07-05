الشلف.. إستئناف نشاط محطة تحلية مياه البحر بعد توقفها إثر حادث الإغماءات

تم ظهر اليوم الإثنين، إستئناف نشاط محطة تحلية مياه البحر على مستوى منطقة ماينيس بتنس، بعد توقف إحترازي دام 12 ساعة، جراء إصابة ما يقارب 200 شخصا عشية أمس على مستوى الشاطئ المركزي بأعراض تمثلت في الإغماء والغثيان وإحمرار العينين.

وجاء قرار إعادة بعث نشاط المحطة التي تزود أزيد من 30 بلدية بمياه التحلية، بعد مغادرة كل المصابين لمستشفى زيغود يوسف صباح اليوم دون تسجيل حالات مشابهة، في إنتظار نتائج التحقيق الوبائي التي تشرف عليه الجهات المختصة بمخبر بوشاوي.