الشلف: إستخراج رفات شهيدين لدفنها في مقبرة الشهداء بالظهرة

قامت اليوم، السلطات المحلية لدائرة تاوقريت في ولاية الشلف، مرفوقة بممثلي الأسرة الثورة ومصالحي الدرك الوطني والحماية المدنية بإستخراج رفات كل من الشهيدين زيتوني عيسى وسحاري بن زيان من مقبرتي صوفي ببرج البعل وتاميست.

في ذات السياق، أشارت مصادر النهار إلى إنطلاق التحضيرات لمراسيم إعادة دفنها في أجزاء مهيبة يوم غد على مستوى مقبرة الشهداء بمنطقة سيدي موسى التابعة إقليميا لبلدية الظهرة وهذا بالتزامن مع الإحتفالات المخلدة لمناسبة إحياء الذكرى 60 لعيد الإستقلال.