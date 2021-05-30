الشلف: إستدعاء مير بريرة السابق للمحاكمة بتهمة تهديد سيناتور

كشفت،اليوم، مصادر محلية مطلعة، بأن نيابة الجمهورية لدى محكمة بوقادير قد إستدعت مير بريرة السابق رفقة رئبس لجنة الشؤون الإجتماعية السابق إلى جانب متهم آخر لحضور جلسة المحاكمة المبرمجة يوم غد الإثنين بتهم تتعلق بسب وتهديد سيناتور داخل مقهى شعبي.

تفاصيل قضية الحال تعود حسب مصادر النهار أونلاين، إلى عام 2019 لما تلقت مصالح الضبطية القضائية شكوى تحمل شهادات مفادها تعرض سيناتور إلى السب والشتم والتهديد من قبل المتهمين الثلاثة بعد مغادرته لمقهى شعبي وسط مدينة بريرة، أين تم تعنيف بعض المواطنين الذين جلس معهم الضحية.

حيث إشتكتى صاحب المقهى من تعرض محله إلى التخريب بعد تحطيم عدد من الكراسي والطاولات وتعرض بعض المواطنين للتعنيف، وهي القضية التي عالجتها محكمة تنس في وقت سابق والتي أدانت رئبس لجنة الشؤون الإجتماعية السابق بالحبس مع وقف التنفيذ،

فيما تم إحالة ملف سب وتهديد السيناتور على محكمة في بوقادير ، حيث تم برمجة الجلسة الأولى للمحاكمة يوم 25 أفريل قبل تأجيلها إلى يوم غد الإثنين.