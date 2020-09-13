الشلف: إستدعاء مير مجاجة رفقة 3 نواب للتحقيق حول توزيع قفة رمضان

أفادت اليوم الأحد مصادر متطابقة للنهار أونلاين بأن قاضي التحقيق على مستوى محكمة بوقادير لدى مجلس قضاء الشلف قد وجه إستدعاء الحضور لجلسة تحقيق كانت مبرمجة اليوم لكل من رئيس بلدية الأبيض مجاجة رفقة 3 نواب بالمجلس البلدي.

حول قضية توزيع قفة رمضان لسنة 2019 التي أثارت حينها إحتجاج المئات من المواطنين على وجود أسماء لا تتوفر على شروط الإستفادة من الإعانات المالية الخاصة بقفة رمضان ناهيك عن وجود أسماء من خارج الولاية إستفادت من قفة رمضان حسب ما جاء في تصريحات هؤلاء المحتجين.

قبل تدخل فصيلة البحث والتحري التابعة الدرك الوطني لفتح تحقيق في قضية الحال وإحالة الملف على محكمة بوقادير.

هذا ، وأكدت ذات المصادر إلى أن جلسة التحقيق مع رئيس بلدية الأبيض مجاجة ونوابه قد تم تأجيلها اليوم إلى يوم الثلاثاء القادم.