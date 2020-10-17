الشلف: إستدعاء مير مصدق للتحقيق في قضيتي قفة رمضان والسوق الأسبوعي

أفادت اليوم السبت مصادر مطلعة بأنه قد تم إستدعاء رئيس بلدية مصدق في ولاية الشلف رفقة نائبه للمثول أمام قاضي التحقيق في الغرفة الأولى بمحكمة الشلف يوم 27 من شهر أكتوبر الجاري.

وحسب المصادر التي أكدت الخبر للنهار أونلاين فإن المير ونائبه سيخضع للتحقيق في عدة قضايا تخص التورط في شبهة الفساد على رأسها قضيتي التجاوزات التي ميزت توزيع قفة رمضان لسنة 2018 والتي قيدها عدد من المنتخبين في شكوى إلى مصالح الضبطية القضائية.

مشيرين إلى إدراج أسماء موتى و أسماء من خارج الولاية في قائمة المستفيدين من قفة رمضان فضلا عن التكرار الذي مس المستفيدين في القائمة التي ضمت أزيد من 900 مستفيد في وقت تم فيه إدراج إسم طفل يبلغ من العمر 6 سنوات إلى جانب طفلة تبلغ من العمر 15 سنة ضمن المستفيدين من قفة رمضان دون إشراك كل أعضاء لجنة الشؤون الإجتماعية في العملية.

في وقت من المنتظر سماع ذات المسؤول في قضية تسيير السوق الأسبوعي الذي كان يستغل بطريقة مخالفة للقانون.