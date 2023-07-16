الشلف: إستقبال أولى دفعات أبناء الجالية الجزائرية لقضاء العطلة بالمخيمات الصيفية

أشرف اليوم وزير الشباب والرياضة رفقة وزيرة التضامن ووالي الشلف، وممثل مجمع سوناطراك، على استقبال أولى دفعات أبناء الجالية الجزائرية بمطار أبو بكر بلقايد بالشلف.

وحسب بيان لمجمع سواناطراك، قدم أبناء الجالية، لقضاء عطلة الاصطياف بالمخيمات الصيفية التي حضرتها وزارة الشباب والرياضة، في مبادرة لها بالتعاون مع المسجد الكبير لباريس.

وتكفل بهذه العملية مجمع سوناطراك بضمان النقل الجوي لفائدة 900 طفل من أبناء الجالية المقيمين بفرنسا، يرافقهم 73 مؤطرا. حيث تم تسخير كل الظروف اللوجستية لاستقبال هؤلاء الأطفال على عدة دفعات.

وستتم عملية الاستقبال عبر الرحلات الخاصة بشركة الطيران الطاسيلي أحد الفروع التابعة لسوناطراك، من خلال ثلاث مطارات. ممثلة في مطار هواري بومدين بالعاصمة ومطار أحمد بن بلة بوهران وكذا مطار أبو بكر بلقايد بالشلف.

على أن يتم نقلهم إلى مراكز الاستقبال والمخيمات الصيفية التابعة لوزارة الشباب والرياضة من أجل قضاء عطلتهم الصيفية.

وإنطلقت العملية بداية من اليوم وستتواصل إلى غاية 18 أوت 2023 وستكون فرصة متميزة لأبناء الجالية الجزائرية لتمتين الصلة والاعتزاز بالانتماء إلى الوطن الأم. وكذا التعرف أكثر على مقومات بلدهم التاريخية والثقافية.