الشلف: إسعاف زوجين ورضيع من الإختناق بالغاز

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية الشلف، اليوم الجمعة، على الساعة 03سا30د لإنقاذ وإسعاف 3 افراد من عائلة واحدة. اصيبوا بتسمم اثر استنشاقهم لغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. داخل مسكنهم الكائن بعمارة بحي المدينة الجديدة ببلدية الشطية.

ويتكون أفراد العائلة كم رجل يبلغ من العمر 33سنة وإمرأة 30 سنة ورضيع ذو 3 اشهر. يعانون من ضيق في التنفس وآلام في الرأس. تعب و إرهاق تم اجلاؤهم الى المستشفى لذات البلدية.