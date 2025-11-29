الشلف.. إسعاف عائلة من 3 أفراد اختنقوا بالغاز

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من إسعاف عائلة مكونة من 3 أشخاص ، تعرضوا لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بحي 100 مسكن تساهمي، ببلدية بوقادير في ولاية الشلف.

وأوضحت ذات المصالح أنها تدخلت على الساعة 10سا58د من أجل إسعاف عائلة تعرضت للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء، بحي 100 مسكن تساهمي، ببلدية ودائرة بوقادير.

مشيرة أن الحادث خلف تسمم 03 أشخاص من كلا الجنسين، تتراوح أعمارهم بين 03 سنوات و34 سنة. لهم صعوبة في التنفس تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

