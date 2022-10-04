الشلف.. إصابة شخصين اثر انحراف سيارة ببني حواء

أصيب شخصان، اليوم الثلاثاء، في حادث انحراف سيارة من نوع ”كليو” وسقوطها بمنحدر بالطريق المؤدي الى بلدية بني حواء.

الحادث سجلته مصالح الحماية المدنية وحدة بني حواء في حدود الساعة 14سا زوالا على محور الطريق الولائي رقم 34 بمنطقة بيسة ببلدية بني حواء.

وخلف هذا الحادثاصابة سائق السيراة ومرافقه بجروح والام على مستوى الظهر.

لتقوم مصالح الحماية المدنية بإسعاف الجرحى و اجلاؤهما الى العيادة المتعددة الخدمات لذات البلدية مع تسجيل خسائر معتبرة للمركبة.