الشلف: إصابة شخصين بجروح في انحراف دراجة نارية بسنجاس
تدخلت مساء اليوم مصالح الحماية المدنية من أجل إسعاف شخصين أصيبا بجروح متفاوتة الخطورة إثر انحراف دارجة نارية على مستوى الطريق الوطني رقم 144 بمخرج بقعة أولاد هني ببلدية سنجاس.
حيث قامت عناصر الوحدة المتدخلة بإسعاف وإجلاء المصابين إلى مستشفى أولاد محمد لتلقي العلاج .
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