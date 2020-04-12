الشلف: إصابة شخصين في اصطدام سيارة وشاحنة

تدخلت وحدة الحماية المدنية ببوزغاية، اليوم الأحد، في حدود الساعة الثامنة والنصف بحادث مرور، وقع على الطريق الولائي رقم 101 الرابط بين بلديتي بوزغاية وتاجنة.

وتمثل الحادث تمثل في اصطدام بين سيارة أجرة من نوع هيونداي أكسنت وشاحنة من نوع إسيزي.

وخلف الحادث مصابين، سائق السيارة وزوجته، حيث أصيب السائق بجرح عميق على مستوى الوجه، فيما أصيبت زوجته بكسر في الرجل اليسرى مع آلام في الحوض وجرح خفيف في الرأس.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للضحايا، في عين المكان، ونقلا إلى العيادة المتعددة الخدمات لبلدية ببوزغاية.