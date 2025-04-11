الشلف.. إصابة شخصين في انحراف سيارة بالأبيض مجاجة

تدخلت مصالح الحماية المدنية بالشلف، مساء اليوم الجمعة، في حدود الساعة 18:11، لأجل حادث مرور خطير، وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 151، وتحديداً ببقعة الطوافرية، التابعة لبلدية الأبيض مجاجة.

وحسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث تمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع ( داسيا ستيبواي). ما أدى إلى اصطدامها بسياج من أشجار أحد البساتين المحاذية للطريق.

وخلّف الحادث إصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة، تم تقديم الإسعافات الأولية لهما في عين المكان. قبل أن ينقَلا على جناح السرعة إلى العيادة المتعددة الخدمات بأم الدروع.