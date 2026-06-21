الشلف: إصابة شخص في حادث مرور تسلسلي بين 6 مركبات 

شهد الطريق السيار شرق-غرب، في شطره المتجه نحو الجزائر، زوال اليوم الأحد، حادث مرور تسلسلي على مستوى منطقة المصالحة بإقليم بلدية الشلف، بالقرب من السد الثابت للدرك الوطني.

وحسب مصالح الحماية المدنية، وقع الحادث في حدود الساعة 13:43، وتمثل في اصطدام 6 مركبات.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص بجروح، كان محصورا داخل شاحنة، وتدخل أعوان الحماية المدنية وقاموا بتحريره من داخل المركبة. قبل إسعافه وإجلائه إلى مستشفى أولاد محمد.

كما خلّف الحادث خسائر مادية معتبرة بالمركبات المتورطة، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقا لتحديد أسباب وملابسات وقوعه.