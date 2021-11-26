الشلف: إصابة طفل في حادث سقوط سقف من الجبس بسيتي رويس

تدخلت اليوم، مصالح الحماية المدنية لأجل إنقاذ وإسعاف طفل يبلغ من العمر 10 سنوات أصيب بكدمات على مستوى اليد والرجل إثر سقوط سقف من الجبس لإحدى الغرف على مستوى سيتي رويس وسط بمدينة الشلف.

حيث تم إسعافه ومعابنة مكان الحادث مع الإطمئنان على أفراد العائلة التي تعرض منزلها لسقوط أجزاء من السقف الجبسي تحت تأثير التقلبات الجوية المصحوبة بتساقط أمطار غزيرة على مختلف بلديات الولاية منذ ليلة أمس.

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تسببت اليوم، الأمطار الغزيرة المتساقطة على مختلف بلديات ولاية الشلف منذ ليلة أمس في حصول إنهارات للتربة في 3 مناطق. على مستوى شبكة الطرقات بسبب قوة السيول الجارفة المحملة بالأتربة والأوحال.

حيث تم تسجيل إنقطاع جزئي على مستوى الطريق الوطني رقم 11 بمنطقة قيصر بعد إنهيار الأتربة والحجارة بنفس النقطة. التي شهدت قبل أيام إنهيار صخري بفعل التساقط الغزير للأمطار.

كما تسببت السيول الجارفة في إنجراف التربة في موقعين بالطريق الولائي101 في جزئيه اللذان يربطان تاجنة بالهرانفة وعين أمران.

وأشار اليوم، بيان صادر عن مديرية الحماية المدنية، إلى تدخل وحدات الحماية المدنية لإزالة الأوحال والأتربة من الأجزاء المتضررة.

فضلا عن تأمين حركة مرور السيارات التي بطريق قيصر بعد تصليح موضع الإنقطاع الجزئي.

فيما تبقى الأجزاء المتضررة جوئيا بالطريق الولائي رقم 101 على حالها بفعل الإنجراف الكبير الذي طالها.

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