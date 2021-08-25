الشلف: إصابة 13 شخصا بتسمم غذائي بحي الإخوة عباد

أصيب ظهر اليوم، 13 شخصا بتسمم غذاىي على مستوى حي الإخوة عباد ببلدية الشلف، أين تدخلت مصالح الحماية لإجلائهم إلى مصلحة الإستعجلات بمستشفى أولاد محمد.

وحسب مصادر النهار أونلاين فإن المصابين بالتسمم قد ظهرت عليهم أعراض التسمم مباشرة بعد تناولهم لحلويات يرجح أنها فاسدة، حيث تدخلت مصالح الحماية في حدود الساعة الواحدة لنقل 3 أشخاص بينهم طفل يبلغ من العمر 11 سنة، قبل شعور 10 أشخاص أخرين بنفس الأعراض ما تطلب تدخل ذات المصالح لنقلهم إلى المستشفى.