الشلف: إصابة 3 أشخاص بحروق في تسرب للغاز من قارورة بدوار أولاد عين الناس

أصيب اليوم، 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 3 و 34 سنة بحروق من الدرجة الأولى في الوجه والأطراف العلوية، وهذا جراء حصول تسرب للغاز ناجم عن إنفصال الإنبوب على قارورة غاز البوتان داخل مطعم بدوار أولاد عين الناس ببلدية عين أمران.

أين تدخلت مصالح الحماية المدنية، لأجل إسعاف المصابين، ويتعلق الأم بطفلين ووالدتهما، قبل وإجلائهم على جناح السرعة إلى العيادة المتعددة الخدمات بعين أمران مركز لتلقي العلاج.