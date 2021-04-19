الشلف: إصابة 3 أشخاص بعد سقوط جدار مبني حديثا

تدخلت وحدة الحماية المدنية بالشرفة في حدود الساعة 11 والنصف من ليلة الأمس، من أجل حادث سقوط جدار مبني حديثا.

وحسب بيان الحماية المدنية، فقد بلغ طول الجدار حوالي11 م و ارتفاعه حوالي 2.8 م.

وسقط هذا الأخير من الطابق الأول لمسكن فردي على سيارتين الأولى سياحية من نوع Volkswagan golf والثانية نفعية Renault Traffic،

وخلف الحادث إصابة ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 43 سنة و 70 سنة بصدمات.

وقد قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان و حولوا إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية الأختان باج بالشلف.