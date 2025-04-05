الشلف : إصابة 3 أشخاص بينهم رضيع في حادث مرور بأولاد فارس
بقلم رشيد مشورب
شهد الطريق الوطني رقم 19 مساء اليوم السبت ، حادث مرور أليم بمنطقة “بغنام” التابعة لبلدية أولاد فارس ، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص ، من بينهم رضيع .
وأفاد بيان الحماية المدنية أن الحادث وقع في حدود الساعة السادسة مساءً ، متمثلا في اصطدام بين مركبتين، مما تسبب في إصابة الضحايا بجروح متفاوتة الخطورة .
وقد تدخلت وحدة الحماية المدنية بأولاد فارس، حيث قدمت الإسعافات الأولية للمصابين بعين المكان وإجلائهم نحو المؤسسة الاستشفائية بذات البلدية .
كما خلف الحادث خسائر مادية معتبرة في المركبتين دون تسجيل خسائر بشرية. في حين باشرت المصالح المختصة تحقيقا لتحديد ملابسات وأسباب الحادث .
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