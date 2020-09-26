الشلف: إصابة 3 أشخاص في حادث مرور

أخبار الجزائر
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الشلف: إصابة 3 أشخاص في حادث مرور
بقلم نسرين محفوف

تدخلت وحدة الحماية المدنية بأولادو بن عبد القادر، اليوم السبت، في حدود الساعة الثالثة زوالا،  من أجل حادث مرور.

ووقع الحادث على محور الطريق الولائي رقم 02  تحديدا ببقعة الشواقرية بلدية أولاد بن عبد القادر.

وتمثل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة سياحية peugeot  207،  خلف 3 جرحى تم تقديم لهم الإسعافات ونقلوا إلى العيادة.

سجلت وحدات الحماية المدنية 5099 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن ما بين 24 و26 سبتمبر.

وقامت وحدات الحماية المدنية بـ 298  تدخل من أجل عدة حوادث المرور عبر عدة ولايات.

وخلفت هذه الحوادث وفاة 3 اشخاص وإصابة 426 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، تم إسعافهم وتحويلهم إلى المستشفيات المحلية.

وسجلت أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية بجاية بـ 22 تدخل في حوادث المرور خلفت وفاة واحدة و35 جريح.


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