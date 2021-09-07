الشلف: إصابة 3 أطفال في حادث مرور

أصيب ثلاثة أطفال بجروح في حادث مرور وقع على محور الطريق الوطني رقم 11 بالمدخل الشرقي لبلدية سيدي عبد الرحمان بالتنس ولاية الشلف.

وفي بيان للحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت الوحدة البحرية للحماية المدنية بوادي القصب، تنس مساء هذا اليوم من أجل حادث مرور وقع على محور الطريق الوطني رقم 11 بالمدخل الشرقي لبلدية سيدي عبد الرحمان.

و تمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين سياحيتين Peugeot 207 و DACIA SANDERO STEPWAY .

حيث أصيب على إثره 3 أطفال بإصابات قليلة الخطورة تم إسعافهم و إجلاؤهم إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بتنس مع تسجيل خسائر مادية.