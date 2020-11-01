الشلف: إصابة 4 أشخاص في حادث مرور

تدخلت وحدة الحماية المدنية بأولاد فارس بالشلف، في حدود الساعة الثالثة والنصف زوالا من نهار اليوم، من أجل حادث مرور.

وحسب الحماية المدنية لولاية الشلف، وقع على محور الطريق الوطني رقم 19 في شطره الرابط بين بلديتي أولاد فارس وبوزغاية.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارة سياحية من نوع Dacia Logan و دراجة نارية خلف 04 جرحى.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للجرحى في عين المكان، ونقلوا إلى العيادة المتعددة الخدمات بأولاد فارس.

وقد سجلت مصالح الأمن الوطني 325 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 أكتوبر الجاري.

وأسفرت حوادث المرور عن وفاة 12 شخصا وإصابة 366 آخرين بجروح متفاوتة.