الشلف.. إصابة 4 أشخاص في حريق عدادات كهربائية بحي بن سونة
تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية الشلف، زوال اليوم من السيطرة على حريق اندلع داخل خزانة عدادات كهربائية بالطابق الرابع لعمارة سكنية بحي بن سونة ، ببلدية و دائرة الشلف.
و حسب بيان مصالح الحماية المدنية ، فقد تم التدخل على الساعة 15 من أجل إخماد الحريق الذي شب بعمارة تتكون من طابق أرضي و ستة طوابق ، حيث سخرت المصالح المختصة إمكانيات بشرية و مادية معتبرة لضمان سرعة التدخل و منع انتشار ألسنة اللهب إلى باقي أجزاء العمارة .
و قد تم تسخير أربع شاحنات إطفاء، شاحنة سلم ميكانيكي ، بالإضافة إلى سيارة إسعاف ، ما مكن فرق التدخل من التحكم في الحريق و إخماده في وقت وجيز .
و خلف الحادث إصابة أربعة أشخاص بحالة صدمة ، حيث تم إسعافهم بعين المكان ، دون تسجيل خسائر بشرية خطيرة .
و أكدت مصالح الحماية المدنية أن التدخل السريع و الفعال ساهم في منع انتشار الحريق و حماية السكان و الممتلكات المجاورة .