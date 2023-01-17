الشلف: إصابة 5 أشخاص في انحراف مركبة نقل المسافرين ببني حواء

أصيب 05 أشخاص في حادث مرور خطير وقع صباح هذا اليوم بمحور الطريق البلدي المؤدي إلى بقعة زهراوة بلدية بريرة ولاية الشلف.

الحادث تمثل في انحراف حافلة لنقل المسافرين من نوع “طويوطا كواستر” و اصطدامها بهيكل مسكن في طور الانجاز. خلّف إصابة 05 أشخاص بجروح و اصابات مختلفة كانوا على متنها من بينهم 03 نساء و طفل.

ووفق لبيان مصالح الحماية المدنية، فقد تم إسعاف و اجلاء الجرحى و نقلهم الى المصالح الإستشفائية لبلدية بني حواء.