الشلف: إصابة 5 أشخاص في حادث مرور

تدخلت وحدة الحماية المدنية بأولاد بن عبد القادر، في الشلف، اليوم الجمعة، في حدود الساعة 09 سا و45د، بحادث مرور.

وحسي بيان الحماية المدنية لولاية الشلف، فقد وقع حادث المرور على محور الطريق الولائي رقم 02، تحديدا في منطقة برشو.

وتمثل حادث المرور، في اصطدام بين سيارتين سياحيتين، اليوم الجمعة، خلف 05 جرحى تتراوح أعمارهم بين 15 و 75 سنة.

وأشار بيان الحماية المدنية لولاية الشلف أنه تم إسعاف الجرحى وإجلاؤهم إلى العيادة المتعددة الخدمات لبلدية أولاد بن عبد القادر.

وسجلت وحدات الحماية المدنية 18524 تدخل خلال أسبوع

وتم تسجيل 1953 تدخل يخص 1070 حادث مرور، أدى إلى وفاة 32 شخص و جرح 1310 آخرين.