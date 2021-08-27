الشلف: إصابة 6 أشخاص بينهم 4 أطفال من عائلة واحدة بتسمم غذائي بحي الإخوة عباد

تدخلت اليوم، مصالح الحماية المدنية، لإسعاف وإجلاء 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 4 و 39 سنة بينهم 4 أطفال. إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى أولاد محمد. وهذا بعد إصابتهم بأعراض تسمم غذائي على مستوى حي الإخوة عباد ببلدية الشلف.

وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها في نفس الحي. حيث سبق لمصالح الحماية المدنية وان تدخلت ظهر يوم الأربعاء المنصرم لإجلاء 13 شخصا أصيبوا بأعراض تسمم غذائي إلى مستشفى أولاد محمد. فيما تبقى الأسباب التي تقف وراء هذه التسممات المتكررة مجهولة إلى حد الساعة.