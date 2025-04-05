الشلف : إصابة 6 أشخاص في حادث مرور بنفق حي بن سونة

تدخلت مصالح الحماية المدنية مساء اليوم ، في حدود الساعة الثانية زوالا ، على إثر حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 4 ، وتحديدا عند نفق حي بن سونة ببلدية الشلف.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارة نفعية وأخرى سياحية، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة .

ووفقا لمصادر الحماية المدنية، فقد تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان قبل أن يتم نقلهم إلى المصالح الاستشفائية .

كما خلف الحادث أضرارا مادية كبيرة لحقت بالمركبتين، دون تسجيل خسائر في الأرواح. في حين فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لتحديد أسباب وملابسات هذا الحادث .