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الشلف: إصابة 7 أشخاص إثر إصطدام حافلة بسيارة

بقلم نادية بن طاهر
الشلف: إصابة 7 أشخاص إثر إصطدام حافلة بسيارة
صورة من الأرشيف
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أصيب 7 أشخاص بجروح، إثر حادث مرو وقع صباح اليوم السبت، تمثل في إصطدام سيارة سياحية بحافلة لنقل المسافرين.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت وحدات الحماية على الساعة 07 و40 دقيقة في هذا الحادث.

وتمثل الحادث، في إصطدام سيارة سياحية بحافلة نقل المسافرين “صغيرة الحجم”، تعمل خط (تاوقريت – عين مران)، بالطريق الولائي رقم 102 ببلدية تاوقريت.

وخلف الحادث إصابة 7 أشخاص بجروح خفيفة، تم إسعافهم في عين المكان.

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