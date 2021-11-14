الشلف: إصابة 7 أشخاص بجروح خطيرة إثر اصطدام حافلة لنقل المسافرين وسيارة

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الأحد بولاية الشلف، في إصابة 7 أشخاص بجروح خطيرة إثر اصطدام ين حافلة لنقل المسافرين وسيارة سياحية.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد سجلت وحدة أم الدروع بدعم من وحدة الزبوجة والوحدة الرئيسية بالشلف صبيحة اليوم الأحد حادث مرور بمخرج بقعة الطوافرية، الطريق الولائي رقم 151 الرابط بين الزبوجة و الشلف.

وتمثل الحادث في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين Coaster بها مسافرين وسيارة من نوع بيجو Expert، خلّف إصابة 7 أشخاص بجروح خطيرة 5 منهم كانوا على متن الحافلة من بينهم السائق الذي اصيب بكسور. اما الباقي كانوا على متن السيارة.

كما قامت مصالح الحماية المدنية بتقديم الإسعافات الأولية لباقي المواطنين في عين المكان. وإجلائهم الى مستشفى اولاد محمد إلى جانب تسجيل خسائر مادية للمركبتين.

طالع أيضا

الشلف: وفاة شخص دهسته حافلة لنقل المسافرين بمنطقة الدحاريح

لقي أمس، شخص حتفه بعد أن دهسته حافلة لنقل المسافرين على مستوى الطريق السيار “شرق غرب” بمنطقة الدحاريج التابعة لبلدية وادي أسلي بولاية الشلف.