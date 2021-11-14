الشلف: إصابة 7 أشخاص بجروح خطيرة إثر اصطدام حافلة لنقل المسافرين وسيارة
تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الأحد بولاية الشلف، في إصابة 7 أشخاص بجروح خطيرة إثر اصطدام ين حافلة لنقل المسافرين وسيارة سياحية.
وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد سجلت وحدة أم الدروع بدعم من وحدة الزبوجة والوحدة الرئيسية بالشلف صبيحة اليوم الأحد حادث مرور بمخرج بقعة الطوافرية، الطريق الولائي رقم 151 الرابط بين الزبوجة و الشلف.
وتمثل الحادث في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين Coaster بها مسافرين وسيارة من نوع بيجو Expert، خلّف إصابة 7 أشخاص بجروح خطيرة 5 منهم كانوا على متن الحافلة من بينهم السائق الذي اصيب بكسور. اما الباقي كانوا على متن السيارة.
كما قامت مصالح الحماية المدنية بتقديم الإسعافات الأولية لباقي المواطنين في عين المكان. وإجلائهم الى مستشفى اولاد محمد إلى جانب تسجيل خسائر مادية للمركبتين.
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الشلف: وفاة شخص دهسته حافلة لنقل المسافرين بمنطقة الدحاريح
لقي أمس، شخص حتفه بعد أن دهسته حافلة لنقل المسافرين على مستوى الطريق السيار “شرق غرب” بمنطقة الدحاريج التابعة لبلدية وادي أسلي بولاية الشلف.
كما تدخلت مصالح الحماية المدنية، لتأمين حركة المرور. ونقل الشخص المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث. فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في أسباب هذا الحادث المروع.
التقلبات الجوية تتسبب في إنهيار جزئي لمسكن وسط مدينة تنس
من جهتها تسببت، التقلبات الجوية المصحوبة بالأمطار الغزيرة التي تتساقط منذ ليلة أمس على أغلب بلدية ولاية الشلف. في إنهيار جزئي لمسكن لعائلة المرحوم التي تتكون من 5 أفراد بينهم إمرأة من ذوي الإحتياجات الخاصة.
وحسب مصادر “النهار أونلاين”، فإن العائلة قد عاشت لحظات رعب أثناء إنهيار أجزاء من السقف وحصول تشققات في الجدران وبعد الأعمدة الماسكة. أفراد العائلة المتضررة يطالبون بتدخل السلطات المحلية لولاية الشلف بغرض مد يد العون قصد إعادة ترميم مسكنهم في أقرب الآجال.
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