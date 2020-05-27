الشلف: إصابة 73 شخصا في 56 حادث بالدراجات النارية خلال رمضان ويومي العيد

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الشلف: إصابة 73 شخصا في 56 حادث بالدراجات النارية خلال رمضان ويومي العيد
بقلم نسرين محفوف

سجلت الحماية المدنية لولاية الشلف، خلال شهر رمضان ويومي عيد الفطر، 56 حادث بالدراجات النارية.

وأوضح بيان الحماية المدنية أنه من بين حوادث الدراجات النارية، 13 حادثا خلال وقت الحجر الصحي، 37 حادثا منها تمثلت في تصادم بينها و بين السيارات.

بينما وزعت باقي الحوادث على باقي الحالات (تصادم بين الدراجات النارية، تصادم بين الدراجات النارية و الدراجات الهوائية، انحراف الدراجات، اصطدام الدراجات بالأشخاص، 22 منها كانت على مستوى الطرق الوطنية، 5 على الطريق الولائية و29 حادث الباقية على مستوى الطرق البلدية.

وأسفرت حوادث الدراجات النارية عن إصابة 73 شخصا بجروح وإصابات متعددة، 38 منهم سنهم أقل من 30 سنة، 7 جرحى سنهم يتراوح بين 31 سنة و 40 سنة و13 جريحا أعمارهم تفوق 50 سنة.


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