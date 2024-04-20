الشلف.. إصابة 8 أشخاص في حادث اصطدام سيارتين بعين مران

أصيب، 8 اشخاص في حادث مرور، سجلته مصالح الحماية المدنية، مساء اليوم، على الساعة 18سا بالطريق الولائي رقم 102 ببلدية عين امران بولاية الشلف.

وتمثل الحادث في اصطدام عنيف، مابين سيارة سياحية وأخرى نفعية، حيث تدخلت فرق الاسعاف وحدة عين مران وتاوقريت.

وذلك لاسعاف وإجلاء الاشخاص المصابين بجروح وألام، على مستوى انحاء الجسم الى المصالح الاستشفائية لذات البلدية مع تسجيل خسائر مادية معتبرة للمركبتين.

فيما تبقى الاسباب الحقيقية مجهولة، ليتم فتح تحقيقا من طرف المصالح المختصة لتحديد الظروف الحقيقية للحادث.