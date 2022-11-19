الشلف: إصابة 8 أشخاص في 3 حوادث مرور بسبب الأمطار

أصيب اليوم، 8 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة إثر حصول 3 حوادث مرور بسبب التساقطات المطرية على مستوى شبكة الطرقات الولائية والوطنية عبر بلديات تاوقريت، سنجاس و وادي الفضة.

وحسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى خلية الإعلام، فإن الحادث الأول وقع في حدود الساعة 15سا و 30 د على مستوى الطريق الولائي رقم 94 بمنطقة سيدي عيسى التابعة إقليميا لبلدية تاوقريت إثر إنحراف و إنقلاب سيارة سياحية نوع Renault Megane ما تسبب في خسائر مادية.

في وقت وقع الحادث الثاني على مستوى الطريق الوطني رقم 19 بمنطقة بوعسال في بلدية سنجاس أين حصل إصطدام ما بين سيارتين من نوع Renault 11 و Renault kangoo خلف إصابة 03 أشخاص بإصابات وصفت بالخفيفة.

إلى جانب هذا تم تسجيل حادث ثالث على مستوى الطريق السيار في شطره الرابط بين بلديتي الشلف و وادي الفضة بإتجاه الجزائر تدخلت من اجله مصالحنا تمثل في إصطدام ما بين سيارتين من نوع Renault Clio Campus و Dacia Logan تسبب في إصابة 05 أشخاص بجروح خفيفة.

يحيى عزواو