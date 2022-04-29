الشلف : إصابة 4 أشخاص في حادث انحراف سيارة بالكفافسة

أصيب أربعة أشخاص في حادث انحراف و إنقلاب سيارة سجلته مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة 15سا35د على محور الطريق الإجتنابي للطريق السيار شرق -غرب منطقة الكفافسة بلدية الشلف.

الحادث تمثل في انحراف سيارة من نوع hyundai i20 و إنقلابها حيث خلف الحادث إصابة 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 16سنة و 19سنة بإصابات متعددة .

مصالح الحماية المدنية قامت بتقديم الإسعافات الأولية للجرحى في عين المكان و نقلهم إلى مستشفى أولاد محمد .

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