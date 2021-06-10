الشلف: إطلاق حملة لإقناع المواطنين بممارسة حقهم في الإنتخاب

أطلقت اليوم الخميس، السلطات الولائية ممثلة في مديريات الثقافة و الشباب والرياضة والنشاط الإجتماعي. حملة تحسيسية لأجل إقناع المواطنين بالذهاب إلى صناديق الإقتراع للممارسة حقهم في الإنتخاب.

حيث من المنتظر أن تتواصل فعاليات هذه الحملة إلى غاية مساء يوم غد الجمعة. من خلال التواصل مع المواطنين في الساحات العمومية.

تجدر الإشارة إلى أن القائمين على هذه التظاهرة، قد توقفوا صباح اليوم بالمعرض المقام بساحة المتحف العمومي الجهوي عبد المجيد مزيان. أين تم تسجيل تجاوب العشرات من زوار المعرض مع المبادرة التي الهادفة لتحقيق مشاركة كل المواطنين. للتعبير عن أصواتهم بكل حرية لإختيار من يمثلهم في قبة البرلمان.