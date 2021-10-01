الشلف: إطلاق حملة لحث المستفيدين من القروض المصغرة على تأمين عتادهم

كشفت اليوم، مديرية النشاط الإجتماعي والتضامن لولاية الشلف، عن إطلاق حملة تحسيسية تهدف إلى إرساء ثقافة تأمين العتاد والتجهيزات وسط المستفيدين من القروض المصغرة لتمويل نشاطاتهم وتجسيد مشاريعهم.

حيث إنطلقت الحملة التحسيسية في كل من بلديات وادي الفضة، أولاد فارس، بني حواء، تنس والأبيض مجاجة.

أين تم تقديم شروحات من قبل ممثلي الخلايا الجوارية لمديرية النشاط الإجتماعي والوكالة الولائية لتسير القرض المصغر حول أهمية التأمين للمستفيدين من القرض المصغر في ضمان ديمومة مشاريعهم في حال تعرضها للمخاطر.