الشلف: إفتتاح التجمع الجهوي لفرق الحماية المدنية الخاصة بالتدخل الأولي

تم اليوم إنطلاق التجمع الجهوي لفرق الدعم الدخل الأولي في حالة حصول كارثة R.P.I.D ، على أن تتواصل فعالياته إلى غاية 18 من شهر ديسمبر الجاري.

في ذات السياق أكدت ذات المصادر حضور 6 ولايات للمشاركة في هذا التجمع الذي تشرف على تنظيمه المديرية العامة للحماية المدنية ويتعلق الأمر بكل من ولايات ، الشلف ، عين الدفلى ، المدية ، غليزان ، تيسمسلت ومستغانم.

حيث ستخلل هذا الملقى تمارين تطبيقية حول الإنقاذ تحت الردوم إعتمادا على سيناريو معد لهذا الغرض يتمثل في زلزال عنيف يضرب ولاية الشلف بشدة 6.2 درجة على سلم ريشتر أحدث خسائر بشرية ومادية ، في يتم فيه البحث عن المفقودين و إنقاذهم بإستعمال كل الطرق المتاحة.

وهذا إختبار مدى الجاهزية وفعالية الوسائل البشرية و المادية المستعملة فضلا عن إختبار مدى تحكم الأوعوان في الوسائل والتنسيق العملياتي بين مختلف الفرق المتدخلة.

في وقت من المنتظر أن يتميز هذا التجمع هذه السنة بإستخدام التكنولوجيات الحديثة في تسيير الأزمات من إستحداث منصة رقمية تمكن من إستغلال المعلومات العملياتية بصفة دقيقة وآنية.